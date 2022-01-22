Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є відомим артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на проєктах "Голос країни" і "Голос країни. Діти". Як відомо, нещодавно він одружився на своїй обраниці - Іванні, з якою у них народилася дочка.
Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дівчина часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Після одруження Сасанчина, Іванні приходять провокаційні повідомлення. На кадрах Іванна Сасанчина відповіла на питання про зради, які їй прислали користувачі Мережі.
"Звичайно я в курсі. Я сама йому вибираю дівчат, з якими він мені зраджує", - різко відповіла Іванна Сасанчина.
Також, у дружини переможця "Голосу країни" запитали, як реагує її чоловік на негатив, який їй пишуть.
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"Сміється поруч зі мною", — різко відповіла Іванна Сасанчина.
Нагадаємо, 30 грудня у Романа Сасанчина і його дружини Іванни народилася дочка, яку вони назвали Елізабет.
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