Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є відомим артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на проєктах "Голос країни" і "Голос країни. Діти". Як відомо, нещодавно він одружився на своїй обраниці - Іванні, з якою у них народилася дочка.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дівчина часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Після одруження Сасанчина, Іванні приходять провокаційні повідомлення. На кадрах Іванна Сасанчина відповіла на питання про зради, які їй прислали користувачі Мережі.

"Звичайно я в курсі. Я сама йому вибираю дівчат, з якими він мені зраджує", - різко відповіла Іванна Сасанчина.

Також, у дружини переможця "Голосу країни" запитали, як реагує її чоловік на негатив, який їй пишуть.

"Сміється поруч зі мною", — різко відповіла Іванна Сасанчина.

Нагадаємо, 30 грудня у Романа Сасанчина і його дружини Іванни народилася дочка, яку вони назвали Елізабет.

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