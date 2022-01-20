Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила, оказалась в больнице.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила дочь, часто делится с поклонниками фото и видео, а также рассказывает о своих буднях.

Так, Иванка некоторое время страдала от высокой температуры, из-за чего у нее случился лактостаз.

Позже жена Романа Сасанчина рассказала, что ездила в больницу, где ее оставили на ночь, чтобы прокапать.

Девушка заметила, что после капельницы ей очень хотелось спать и снова вышла в сторис лишь сегодня утром.

"Доброе утро оно такое... А за окном такая погодка", - сказала Иванка та показала катетер в руке.

Тогда девушка показала себя и рассказала о самочувствии.

"Шутка, фиговое утро. Берегите себя и не болейте. Надеюсь, что сегодня уже поеду домой. Надеюсь, что температура не поднимется. Сейчас 36,6, это радует", - добавила Иванка Сасанчин.

Заметим, что пока молодая мама в больнице, за маленькой дочерью ухаживает Роман Сасанчин. В своем Instagram он показал поклонникам, как кормит Лизу по утрам.

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