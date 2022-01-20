Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила дочь, часто делится с поклонниками фото и видео, а также рассказывает о своих буднях.
Так, Иванка некоторое время страдала от высокой температуры, из-за чего у нее случился лактостаз.
Позже жена Романа Сасанчина рассказала, что ездила в больницу, где ее оставили на ночь, чтобы прокапать.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
Закулисье "Мастер Шеф", Мартыновская показала то, чего не знают зрители: "Кто доедает за участниками..."
"Холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах: "За три дня ни разу..."
"Была очень позитивной": трагедия оборвала жизнь украинской путешественницы в Словакии, ей было всего 29
Девушка заметила, что после капельницы ей очень хотелось спать и снова вышла в сторис лишь сегодня утром.
"Доброе утро оно такое... А за окном такая погодка", - сказала Иванка та показала катетер в руке.
Тогда девушка показала себя и рассказала о самочувствии.
"Шутка, фиговое утро. Берегите себя и не болейте. Надеюсь, что сегодня уже поеду домой. Надеюсь, что температура не поднимется. Сейчас 36,6, это радует", - добавила Иванка Сасанчин.
Заметим, что пока молодая мама в больнице, за маленькой дочерью ухаживает Роман Сасанчин. В своем Instagram он показал поклонникам, как кормит Лизу по утрам.
Ранее Politeka сообщала, что браку победителя "Голосу країни" Сасанчина предрекли крах: "Стать отцом в 19 лет...".
Напомним, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала лицо крошечной дочери крупным планом: "Не закрывайся".
Также Politeka писала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина пожаловалась на состояние: "Это жесть...".