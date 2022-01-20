Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він успішно виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, у нього є дружина - Вікторія, з якою у них є 7-річна дочка Ліза.
Так, цього разу дружина Юрія Ткача опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач розповіла, що вже через добу вони збираються повернутися в Україну з Домінікани та відкрила їх дочці Лізі важку правду життя.
"Вже через добу ніхто тобі таку подачу робити не буде, приносити сніданок, наливати напої. Далі називається, що кожен сам за себе", - видала Вікторія Ткач своєї дочки.
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"Лізі єдиний чоловічок в нашій родині, який взагалі не знаходить радості в відльоті додому", - розповіла дружина Юрія Ткача.
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