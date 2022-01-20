Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он успешно выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, у него есть жена - Виктория, с которой у них есть 7-летняя дочь Лиза.
Так, на этот раз жена Юрия Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач рассказала, что уже через сутки они собираются вернуться в Украину из Доминиканы и открыла их дочери Лизе тяжелую правду жизни.
"Уже через сутки никто тебе такую подачу делать не будет, приносить завтрак, наливать напитки. Дальше называется, что каждый сам за себя", — выдала Виктория Ткач своей дочери.
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"Лизи единственный человечек в нашей семье, который вообще не находит радости в отлёте домой", — рассказала жена Юрия Ткача.
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