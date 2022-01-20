Жена популярного комика и актера из шоу "Вечерний квартал" Юрия Ткача - Виктория рассказала дочке Лизе, что их ждет в будущем.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он успешно выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, у него есть жена - Виктория, с которой у них есть 7-летняя дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Юрия Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач рассказала, что уже через сутки они собираются вернуться в Украину из Доминиканы и открыла их дочери Лизе тяжелую правду жизни.

"Уже через сутки никто тебе такую подачу делать не будет, приносить завтрак, наливать напитки. Дальше называется, что каждый сам за себя", — выдала Виктория Ткач своей дочери.

"Лизи единственный человечек в нашей семье, который вообще не находит радости в отлёте домой", — рассказала жена Юрия Ткача.

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