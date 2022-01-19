Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач и Виктория уже более 10 лет вместе. У пары есть дочь Лиза, которая в прошлом году пошла в первый класс. Сейчас пара отдыхает в Доминиканской Республике, куда взяли и малышку дочь. Виктория в своем Инстаграм решила показать, как малышка помогает звездному отцу.
"Взрослая", - подписала кадры Виктория.
На видео малышка несла две кружки пенного напитка для мамы и папы. Девочка так уверенно шла, что прошла мимо родителей и Виктории пришлось остановить ее.
"Спасибо, Лиза", - сказала жена Ткача в конце ролика.
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А на еще одном сторис малышка следила за птицами, которые вили гнездышко.
"Так круто, каждый вечер слушаем пение этих птиц и наблюдать, как они сносят туда разные веточки, для укрепления своего жилья", - написано было под кадрами.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" после коктейлей на отдыхе решил заговорить по-английски, но оконфузился
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