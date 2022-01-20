Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала новою появою на публіці зі старшою дочкою.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Анджеліни Джолі з'явилися множинні фото з актрисою і її дітьми на прогулянці. Причому цього разу в центрі уваги опинилася не сама актриса, а її дочка Захара.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Fan account 🐝 (@angelina_jolie4ever)

Так, нещодавно стало відомо, що зірка продовжить свою благодійну діяльність, відмовляючись зніматися в нових фільмах. А нещодавно 46-річна зірка вирушила на шопінг зі своєю 17-річною дочкою Захарою, яка змінила зачіску.

Як звичайно, Джолі на прогулянці з'явилася вся в Чорному - в класичному кашеміровому пальто, вовняному платті і шкіряних чоботях, доповнивши образ чорно-білою сумкою.

А ось її дочка відзначилася з новою зачіскою, зробивши маленькі коси з штучними локонами бірюзового кольору.

«Анджеліна Джолі з дітьми Меддоксом і Захарою в Нью-Йорку. 17 січня 2022 р» - сказано в підписі під кадрами.

Також в Instagram вирішили порівняти, як виглядає актриса зараз і виглядала 20 років тому.

«2000 vs 2021?",- підписали фото автори аккаунта. У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу теплих слів.

Варто відзначити, що в молодості Анджеліна Джолі славилася зухвалим характером, а її витівки ставали приводом для обговорення в пресі. Втім, зараз актриса щаслива мати шістьох дітей, яка більше не потрапляє в скандали за винятком шлюборозлучного процесу з її чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом.