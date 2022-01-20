Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Анджеліни Джолі з'явилися множинні фото з актрисою і її дітьми на прогулянці. Причому цього разу в центрі уваги опинилася не сама актриса, а її дочка Захара.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Так, нещодавно стало відомо, що зірка продовжить свою благодійну діяльність, відмовляючись зніматися в нових фільмах. А нещодавно 46-річна зірка вирушила на шопінг зі своєю 17-річною дочкою Захарою, яка змінила зачіску.
Як звичайно, Джолі на прогулянці з'явилася вся в Чорному - в класичному кашеміровому пальто, вовняному платті і шкіряних чоботях, доповнивши образ чорно-білою сумкою.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Залаштунки "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі: "Хто доїдає за учасниками..."
Трагедія на українському підприємстві, знайдено тіла співробітників: "У холодильній камері..."
"Таємна дружина" Олега Винника вразила природною красою на відпочинку: "Найкрасивіша жінка"
Маленькі діти розбилися в ДТП на українській трасі, їх довелося вирізати з авто: з'явилися фото
А ось її дочка відзначилася з новою зачіскою, зробивши маленькі коси з штучними локонами бірюзового кольору.
«Анджеліна Джолі з дітьми Меддоксом і Захарою в Нью-Йорку. 17 січня 2022 р» - сказано в підписі під кадрами.
Також в Instagram вирішили порівняти, як виглядає актриса зараз і виглядала 20 років тому.
«2000 vs 2021?",- підписали фото автори аккаунта. У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу теплих слів.
Варто відзначити, що в молодості Анджеліна Джолі славилася зухвалим характером, а її витівки ставали приводом для обговорення в пресі. Втім, зараз актриса щаслива мати шістьох дітей, яка більше не потрапляє в скандали за винятком шлюборозлучного процесу з її чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом.
Нагадаємо, що Джолі в шовковій блузці засвітила зайве:"вміє заманити".
А ще Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила виглядом з новим кольором волосся:"яка сильна дама".
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила зовнішністю у вузьких джинсах: яскраві кадри.