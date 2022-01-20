Відомий гуморист, артист і шоумен Максим Галкін показав свою красуню дочку і похвалився обновкою, не обійшлося без коментарів.

Як передає Politeka.net, шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вирішив похвалитися обновкою дочки, яка перетворилася на прогулянці. У новому пальто з червоною вишивкою дівчинку порівняли зі Снігуронькою. Знайшлися також і ті, хто помітив деяку незручність - наряд нібито був не за розміром.

"Ось таку дублянку Пошив наш друг для Лізи! Я в відео її пальто називаю, але все ж це Дублянка, спасибі, ігор, за такий подарунок!» - писати Галкін під сімейним роликом.

Під постом відразу почали міркувати з приводу виду юної красуні, а також подарунка. Як можна помітити, думки розділилися:

"Чарівна 😍Ліза ❤️; Принадність!; Красуня!; Яка краса, дуже витончено, відчувається смак моди 🔥; ️дуже красива пальто і Ліза теж😍❤️; принадність😍❤️; принцеса❤; яка краса!; Дуже красива модель!; Дуже красиво❤️🔥. Ліза принцеса😍; трохи замала?; Яка красуня в красивій дублянці🔥; Російська красуня🔥 👏; рукавчик закороткий!; здається трошки не за розміром; обожнюю незвичайні речі😍; а Грація, манери, все як у мами Алли".

Також Максим Галкін поділився новим відео, відобразивши їх дітей.

"Це береза. До речі, я її намалювала по знакономірності да Вінчі", - сказала дівчинка.

«За знакономерности?» - перепитавши Галкін. "За закономірністю", - поправив сестру Гаррі Галкін.

"Головне це такі лінії намалювати, а потім їх товстіший робити», - розповіла дівчинка.

Максим Галкін перепитав чи впевнена вона, що це закономірність да Вінчі.

«Ні. Це моя закономірність. Але малював такі картини і Леонардо до Вінчі", - відповіла дочка, чим розсмішила брата.

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