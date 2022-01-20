Известный юморист, артист и шоумен Максим Галкин показал свою красавицу дочь и похвастался обновкой, не обошлось без комментариев.

Как передает Politeka.net, шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин решил похвастаться обновкой дочери, которая преобразилась на прогулке. В новом пальто с красной вышивкой девочку сравнили со Снегурочкой. Нашлись также и те, кто подметил некоторую неловкость - наряд якобы был не по размеру.

«Вот такую дублёнку пошил наш друг для Лизы! Я в видео её пальто называю, но всё же это дублёнка, спасибо, Игорь, за такой подарок!» - пишет Галкин под семейным роликом.

Под постом сразу принялись рассуждать по поводу вида юной красавицы, а также подарка. Как можно заметить, мнения разделились:

«Очаровательная 😍Лиза ❤️; Прелесть!; Красавица!; Какая красота, очень изящно, чувствуется вкус моды 🔥; ️очень красивая пальто и Лиза тоже😍❤️; Прелесть😍❤️; Принцесса❤; Какая красота!; Очень красивая модель!; Очень красиво❤️🔥. Лиза принцесса😍; немного маловата?; Какая красотка в красивой дубленке🔥; Русская красавица🔥👏; рукавчик коротковат!; кажется немножко не по размеру; Обожаю необычные вещи😍; А грация,манеры, все как у мамы Аллы».

Также Максим Галкин поделился новым видео, запечатлев их детей.

«Это береза. Кстати, я ее нарисовала по знакономерности да Винчи», - сказала девочка.

«По знакономерности?» - переспросил Галкин. «По закономерности», - поправил сестру Гарри Галкин.

«Главное это такие линии нарисовать, а потом их потолще делать»,- рассказала девочка.

Максим Галкин переспросил уверена ли она, что это закономерность да Винчи.

«Нет. Это моя закономерность. Но рисовал такие картины и Леонардо До Винчи», - ответила дочка, чем рассмешила брата.

Напомним, семейную идиллию Галкина и Пугачевой показали на видео: "Жена на кухне, мужик в поле"

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