Як пише Politeka.net, бурхлива дискусія розгорілася під новим постом на сторінці шоу "Майстер Шеф" в Instagram. Вже не за горами прем'єра нових випусків проекту, в якому повинні взяти участь найяскравіші учасники інших сезонів.

Черговою оголошеною учасницею "МайстерШеф. Битва сезоно" стала Настя Кобиляцька. Свого часу дівчина стала переможницею сезону "МайстерШеф. Кулінарний випускний", а пізніше брала участь в "МайстерШеф. Професіонал".

Після своєї першої появи на "Майстер Шеф" Настя продовжила вчитися на кондитера в школі Алена Дюкасса в Парижі. З тих пір вона працює шеф-кондитером і проводить майстер-класи для дітей і дорослих.

Втім, новини про її участь у новому сезоні проекту зраділи далеко не всі шанувальники шоу.

"Тільки не вона", "та нууу!! Є учасники цікавіше", "ця особа більше всіх дратує вискочка", "це буде важкий сезон ) найяскравіші учасники будуть чудити по повній", "навіщо брати тих, хто вже і так 2 рази брав участь?!", "Тільки не вона найнеприємніша вискочка", "Шо знову.....точно дивитися не буду», - пишуть люди.

Нагадаємо, в "Майстер Шеф. Битва сезонів" з'явиться всіма улюблений учасник.

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