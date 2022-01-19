Як пише Politeka.net, в Instagram у Злати Огневич можна знайти багато інтригуючих кадрів, особливо після фіналу "Холостячки". Причому виконавиця не говорить про особисте життя після шоу і вважає за краще розкривати найрізноманітніші теми.

В цей раз Злато вирішила показати пам'ятні фото з архіву, поділившись милим знімком з дитинства, коли вона була зовсім малятком і позувала в білій сукні з милими принтами-каченятами.

"Десь у далекій півночі. Я ще не знаю, що приготує мені життя, але вже дуже люблю співати – і взагалі, моторошно цікаво, що навколо».

Також Злато розповіла про те, що поки не готова зробити тату через те, що вона постійно змінює свою думку, а також поділилася улюбленими аксесуарами. Не обійшлося без питань про»Холостячку".

Також артистка висловилася про відпочинок в Африці.

"Коли я тільки починала подорожувати, була готова на будь-які умови проживання. Перший готель і перший досвід поїздки трапився на Кубі, в Варадейро. Мови я не знала (англійської) і смутно собі уявляла, як зроблю пересадку в Парижі.

Дьютик теж був першим в моєму житті, де успішно був витрачений майже весь запас готівки», - поділилася своїм досвідом співачка, додавши, що зараз для неї дуже важливий комфорт і хороший готель, в якому можна повноцінно відпочити.