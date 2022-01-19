Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Вікторія Булітко опублікувала серію фото, засвітившись в новому образі. Як виявилося, це образ з серіалу «Татусі», в якому актриса грає одну з головних ролей.
"Ольга Миколаївна знову в справі! Вже 31 січня о 20:15 ви побачите прем'єру 4 сезону серіалу «Татусі»! Я з великим нетерпінням чекала цього моменту, адже для мене це дуже улюблений проект. Що чекає мою героїню? Ух, великі пригоди! Давайте разом за ними спостерігати", - підписала фото актриса.
У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальники відзначили, що з нетерпінням чекали продовження серіалу.
"Дуже красива, в очах відображається фотограф, чіткі фото", "Красуня. Зачіска супер. Дуже пасує", "Ух ти, дух перехопило", "Фото супер, тільки очі дуже сумні", - пишуть користувачі Мережі.
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