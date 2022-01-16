38-річна Булітко в Instagram запропонувала фанатам самим вибрати, які фото з її життя вони хотіли б побачити. Один з підписників запропонував показати те, на якому вона щаслива, передає Politeka.net.
Рудоволоса бестія постала на знімку з нагородами і букетом в руках, силкуючись посміхатися більш стримано, коли хотілося кричати від радості.
У підписі зірка "Дизель шоу" розповіла, чому це фото особливе. Того дня їй вручили відразу кілька нагород за виставу, що стало повною несподіванкою.
"Коли не очікувала, що отримаю аж дві театральні нагороди за виставу "Минулого літа в Чулимську". До речі, на мій день народження, 25 і 26 січня, ми будемо грати цю драму", - повідомила Булітко.
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Ще фанати попросили Вікторію показати кілька дитячих фото, що вона і зробила. На одному з них в милій дівчинці років двох вже можна впізнати майбутню актрису, а на другому зірка постала зовсім крихіткою в повзунках на руках, мабуть, у батька.
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