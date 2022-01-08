38-річна Булітко опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких показала, як відновлюється після святкових застіль, передає Politeka.net.
Зокрема, актриса влаштувала собі лазневі процедури.
На кадрах Булітко постала в чорному купальнику. Без сорому вона продемонструвала свою фігуру.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Олег Винник закрутив свою "таємну дружину" у ніжному танці, фанати не змовчали: "Найкрасивіша жінка"
Надя Дорофєєва на пляжі в Мексиці засвітила симпатичний животик: "Опа..."
Полякова несподівано показала "таємну дружину" Олега Винника в купальнику: "Дорога..."
Внучка Софії Ротару показала рідкісний момент з рідним братом: як він тепер виглядає і чим займається
"Виявляється, я давно не відпочивала... Фотошопа немає, але живіт втягнула😅 Свята все-таки)) самі розумієте", - йдеться в підписі.
Правда, потім, після такого перезавантаження, актриса повернулася до колишніх "гріхів" та святкування.
"Сьогодні не худнемо", - повідомила Булітко, показавши основне блюдо й десерт.
Раніше актриса зізнавалася, що не дотримується ніякої дієти. Але деякі правила в харчуванні все ж у неї є. Вікторія відмовляється від солодкого після обіду і намагається не їсти після сьомої години вечора.
"Але, якщо я дуже голодна, то можу собі дозволити. Я, знаєте, такий, середнячок. Якщо не буду взагалі стежити, то, напевно, почну округлятися в якихось місцях, обпливати трішки", - ділилася зірка "Дизель шоу".
Раніше Politeka писала, що зірки "Дизель Шоу" показали, що творилося за кадром нових "татусів"
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" виявилася "замкненою" через витівки Крутоголова і Бережка:" я сказала..."
A ще Politeka повідомляла, що зірка "Дизель шоу" Булітко вирішила помститися Писаренку за його залежність