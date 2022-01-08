Українська актриса й гумористка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", проводить новорічні свята в колі друзів і рідних в заміському комплексі.

38-річна Булітко опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких показала, як відновлюється після святкових застіль, передає Politeka.net.

Зокрема, актриса влаштувала собі лазневі процедури.

На кадрах Булітко постала в чорному купальнику. Без сорому вона продемонструвала свою фігуру.

"Виявляється, я давно не відпочивала... Фотошопа немає, але живіт втягнула😅 Свята все-таки)) самі розумієте", - йдеться в підписі.

Правда, потім, після такого перезавантаження, актриса повернулася до колишніх "гріхів" та святкування.

"Сьогодні не худнемо", - повідомила Булітко, показавши основне блюдо й десерт.

Раніше актриса зізнавалася, що не дотримується ніякої дієти. Але деякі правила в харчуванні все ж у неї є. Вікторія відмовляється від солодкого після обіду і намагається не їсти після сьомої години вечора.

"Але, якщо я дуже голодна, то можу собі дозволити. Я, знаєте, такий, середнячок. Якщо не буду взагалі стежити, то, напевно, почну округлятися в якихось місцях, обпливати трішки", - ділилася зірка "Дизель шоу".

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