Як передає Politeka.net, в Instagram Slavia поділилася з шанувальниками ефектним кадром, зробленим на відпочинку. Як відомо, починаюча зірка помчала на Кубу, де провела новорічні свята.
На свіжих кадрах співачка показала, яку красуню втратив DZIDZIO. Вона позувала в оригінальному купальнику з дуже глибоким вирізом, вразивши стрункою фігуркою.
"Я людина літа і тепла. Люблю ніжитися на сонечку, і загартовуватися в теплому океані. Ніякої ополонки! З Водохрещам! Сьогодні одягнула вишите плаття (за кордон завжди беру вишиванку), щоб зробити фотосесію для Водохреща. Фото вийшли такі красиві, що я вирішила притримати їх для обкладинки нового треку, який скоро вийде", - зазначила артистка.
У коментарях зірці залишили кілька приємних відгуків.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
У Києві вітер зірвав 50-кілограмовий хрест з Софійського собору, відео: "Розбився на частини"
Олена Кравець вивела на червону доріжку дочку-красуню: як зараз виглядає Маша, яка з 15 років живе окремо
Притула після "Україна має талант" висловив, що думає про Євгена Кота: "У нього є сторона..."
Єфросиніна на вечірці засвітила чоловіка Полякової, який старший за неї на 22 роки: "Вадик, краще тобі..."
"Богиня краси", "Спокуслива квіточка", "Ви така чарівна жінка. Хочу побажати вам щастя", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Slavia зачарувала фігурою в мокрій блузі: де відпочиває красуня.
Як повідомляла Politeka, Slavia задивилася на кубинських красенів: "вразив пластикою і...".
Також Politeka писала, що Slavia після розлучення засвітилася в екзотичній країні:"Машина часу".