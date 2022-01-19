Відома співачка, колишня дружина DZIDZIO Slavia (Ярослава Притула) насолоджується відпочинком за кордоном, поки Україну атакують снігопади і сильні морози.

Як передає Politeka.net, в Instagram Slavia поділилася з шанувальниками ефектним кадром, зробленим на відпочинку. Як відомо, починаюча зірка помчала на Кубу, де провела новорічні свята.

На свіжих кадрах співачка показала, яку красуню втратив DZIDZIO. Вона позувала в оригінальному купальнику з дуже глибоким вирізом, вразивши стрункою фігуркою.

"Я людина літа і тепла. Люблю ніжитися на сонечку, і загартовуватися в теплому океані. Ніякої ополонки! З Водохрещам! Сьогодні одягнула вишите плаття (за кордон завжди беру вишиванку), щоб зробити фотосесію для Водохреща. Фото вийшли такі красиві, що я вирішила притримати їх для обкладинки нового треку, який скоро вийде", - зазначила артистка.

У коментарях зірці залишили кілька приємних відгуків.

"Богиня краси", "Спокуслива квіточка", "Ви така чарівна жінка. Хочу побажати вам щастя", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Slavia зачарувала фігурою в мокрій блузі: де відпочиває красуня.

Як повідомляла Politeka, Slavia задивилася на кубинських красенів: "вразив пластикою і...".

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