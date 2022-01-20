Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на видання Muzvar.
Так, цього разу повідомили, хто може стати ведучим Національного відбору на Євробачення-2022. Стало відомо, що є кілька кандидатів, яких розглядають. Ними стали Злата Огневич, Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Сергій Притула. Також відомо, що Нацвідбір на Євробачення-2022 буде вести зоряний дует.
Варто відзначити, що незабаром телеканал "Суспільне" оголосить, хто стане ведучим і членів журі. Фінал відбору на Євробачення 2022 року відбудеться 12 лютого.
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Нагадаємо, що у фіналі національного відбору на Євробачення-2022 візьмуть участь: Wellboy, Alina Pash, FIZRUK (Віктор Романченко), Cloudless, The Blue Antik, Gorim!, Схід / Захід, Юлія Тимочко, Michael Soul, АНТА.
Як відомо, минулого року перемогу здобула група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.
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