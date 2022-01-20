Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", засвітилася з розкішним букетом квітів.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році Катя Осадча оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 5-річний Іван і 5-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала себе з букетом розкішних рожевих квітів. Телеведуча розповіла, що їхньому молодшому синові Данилу виповнилося вже 5 місяців.

"А ще нашому Данилу вже 5 місяців. І тато прийшов з квітами", - поділилася Катя Осадча.

Також Юрій Горбунов опублікував фото з сином і привітав його.

"Сьогодні нам 5 місяців!! Так все швидко!! Рости синочок здоровим і щасливим!!",- побажав Юрій Горбунов.

Раніше повідомлялося, Осадча в елегантному костюмі після Таїланду показала, як знімала перший в новому році випуск "Світського життя": "Скучили?"

Також, Осадча показала обличчя без гриму і зі зморшками, як насправді виглядає ведуча "Світського життя": "Дивіться..."

Politeka розповідала, Катя Осадча в рожевих шортах хвалилася ідеальною фігурою через півроку після пологів: "Яка прекрасна"