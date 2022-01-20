Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році Катя Осадча оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 5-річний Іван і 5-місячний Данило.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала себе з букетом розкішних рожевих квітів. Телеведуча розповіла, що їхньому молодшому синові Данилу виповнилося вже 5 місяців.
"А ще нашому Данилу вже 5 місяців. І тато прийшов з квітами", - поділилася Катя Осадча.
Також Юрій Горбунов опублікував фото з сином і привітав його.
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"Сьогодні нам 5 місяців!! Так все швидко!! Рости синочок здоровим і щасливим!!",- побажав Юрій Горбунов.
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