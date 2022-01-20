Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно народила дочку, часто ділиться із шанувальниками фото та відео, а також розповідає про свої будні.
Так, Іванка деякий час страждала від високої температури, через що у неї стався лактостаз.
Пізніше дружина Романа Сасанчина розповіла, що їздила до лікарні, де її залишили наніч, щоб прокапати.
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Дівчина зауважила, що після крапельниці їй дуже хотілося спати і знову вийшла в сторіс лише сьогодні вранці.
"Добрий ранок він такий… А за вікном така погодка", - сказала Іванка та показала катетер у руці.
Тоді дівчина показала себе і розповіла про самопочуття.
"Жарт, фіговий ранок. Бережіть себе і не хворійте. Надіюся, що сьогодні вже поїду додому. Надіюся, що температура не підніметься. Зараз 36,6, це тішить", - додала Іванка Сасанчин.
Зауважимо, що поки молода мама в лікарні, за маленькою дочкою доглядає Роман Сасанчин. У своєму Instagram він показав шанувальникам, як годує Лізу вранці.
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