Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка раніше брала участь в шоу "Х-Фактор", вирішила висловитися з приводу людей, які її відверто дратують. Справа в тому, що її похід в кіно затьмарила ситуація з людьми, які також прийшли на прем'єру і сиділи позаду неї.

"Вчора були в кіно, і ось що сталося. Люди, які сиділи ззаду, перекидаючи ногу на ногу, регулярно просто били по наших кріслах... Невже є люди, які не замислюються, що доставляють дискомфорт іншим? Бомбить ще від того, що багато хто не вміє себе вести. А у вас було подібне?", - запитати Аїд.

Також вона помітила, що зовсім не ходити в кіно – не варіант: «є настрій вдома посидіти. А іноді хочеться в кіно сходити і позбавляти себе задоволення, тільки тому, що є бидло неотесане, теж не варіант».

Також на новому фото в соцмережі красуня постала в своєму новому образі - Аїда Ніколайчук лише недавно трохи поміняла колір волосся і тепер замість блонда, у неї-пшеничний.

Зірка позувала в красивій блискучій сукні, обвішена гірляндою.

"З Новим роком, друзі! Ви святкуєте Старий Новий Рік? Для мене, це завжди був привід продовжити новорічний настрій😉 🎄", - написала зірка.

Нагадавши, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук обмотала себе гірляндою і поділилася настроєм

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