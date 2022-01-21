Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Аида Николайчук, которая ранее участвовала в шоу "Х-Фактор", решила высказаться по поводу людей, которые ее откровенно раздражают. Дело в том, что ее поход в кино омрачила ситуация с людьми, которые также пришли на премьеру и сидели позади нее.

"Вчера были в кино, и вот что произошло. Люди, которые сидели сзади, перекидывая ногу на ногу, регулярно просто били по нашим креслам... Неужели есть люди, которые не задумываются, что доставляют дискомфорт другим? Бомбит еще от того, что многие не умеют себя вести. А у вас было подобное?", - спросила Аида.

Также она подметила, что совсем не ходить в кино – не вариант: «Есть настроение дома посидеть. А иногда хочется в кино сходить и лишать себя удовольствия, только потому, что есть быдло неотесанное, тоже не вариант».

Также на новом фото в соцсети красотка предстала в своем новом образе - Аида Николайчук лишь недавно немного поменяла цвет волос и теперь вместо блонда, у нее - пшеничный.

Звезда позировала в красивом блестящем платье, увешенная гирляндой.

"С Новым Годом, друзья! Вы празднуете старый Новый Год? Для меня, это всегда был повод продлить новогоднее настроение😉🎄", - написала звезда.

Напомним, победительница "Х-Фактора" Николайчук обмотала себя гирляндой и поделилась настроением

Также Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук показала, с кем делит постель после развода

А еще Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук заявила о своем возвращении