Аида Николайчук после победы на известном украинском проекте пропала с поля зрения поклонников, сообщает Politeka.net. Однако с 2019 года артистка вернулась на сцену и сейчас также активно ведет страницу в Инстаграм.
На новом фото в соцсети красотка предстала в своем новом образе - Аида Николайчук лишь недавно немного поменяла цвет волос и теперь вместо блонда, у нее - пшеничный.
Звезда позировала в красивом блестящем платье, увешенная гирляндой.
"С Новым Годом, друзья! Вы празднуете старый Новый Год? Для меня, это всегда был повод продлить новогоднее настроение😉🎄", - написала звезда.
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За два часа публикация собрала почти 900 лайков и много комментариев.
"💘🌹😘🥰", "Да😍😍😍", "Раз, два, три, Аидочка 🔥 !!!!!", "Это очень красиво 👏👏👏👏", "Королева Украины", "отлично выглядишь 😍😍😍", "Добрый день, Аида ❤️", "разбирали елку запутались в гирлянде?)", "Ух какая елочка!!! С праздником Вас!", "Замечательно выглядишь😍😍😍", - написали пользователи Сети.
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