Як передає Politeka.net, Володимир Завадюк є відомим продюсером телеканалу "1+1" і таких шоу на ньому як "Танці з зірками", "Маскарад" і нового сезону проєкту "Голос країни". Суддями шоу стали Ольга Полякова, Потап, Святослав Вакарчук і Надя Дорофєєва.

Так, цього разу продюсер опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Володимир Завадюк засвітився з Надею Дорофєєвою в оновленому образі. Також, він розкрив, коли вийде прем'єра шоу "Голос країни". Дорофєєва кардинально змінила зачіску, волосся стало темніше та у неї з'явилася чубчик.

"Ми з Надею Дорофєєвою чекаємо вас на прем'єру "Голос країни" 23 січня о 21-00 на телеканалі "1+1". ", - розповів продюсер телеканалу Володимир Завадюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Яка Надя красива", "Класні!", "Чекаємо".

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