Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в своєму Instagram новим постом. У ньому вона нагадала передплатникам про те, як важливо вірити в свою унікальність.
"Важливо не втратити віру в себе і в те, що ти особливий! Унікальний. Неповторний і абсолютно прекрасний! Кожен з нас!", - емоційно написала Саліванчук.
Вона розповіла, що їй цю ідею свого часу прищепили батьки.
"Я проношу крізь роки цю думку і кожен раз дякую батькам, що вони вклали це в мене. Дякую собі, що змогла зрозуміти і виростити ще більше!", - додала актриса.
Вона також зазначила, що відчуття своєї неповторності надихає і мотивує рухатися вперед.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Українці збунтувалися проти нової учасниці "Майстер Шеф. Битва сезонів": "Мільки не вона"
Переможницю "Х-Фактора" Аіду Ніколайчук несподівано "поховали" в мережі: "Обірвалося життя..."
Схудла Зарицька з KAZKA затьмарила Осадчу: "Сашуля, ти просто..."
"Вибач, Дім, але вже можна розповідати": Харлан видала, що Дікусар приховував на "Танцях з зірками"
Цей пост Саліванчук супроводила своїми новими знімками. На них актриса позувала в шкіряних штанях і короткому топі, який ефектно підкреслив її фігуру. На одне плече артистка недбало накинула стильний піджак. Її образ доповнили численні прикраси.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" чесно зізналася, куди і навіщо "збігає" від дітей.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера Квартал 95 побалувала старшого сина і розчулила кадрами з молодшим.
Також Politeka писала, що дружина продюсера Квартал 95 з червоними патьоками на обличчі розповіла про пережите.