Відома українська актриса і дружина продюсера «Квартал 95» Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про важливий принцип, якому її навчили батьки.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в своєму Instagram новим постом. У ньому вона нагадала передплатникам про те, як важливо вірити в свою унікальність.

"Важливо не втратити віру в себе і в те, що ти особливий! Унікальний. Неповторний і абсолютно прекрасний! Кожен з нас!", - емоційно написала Саліванчук.

Вона розповіла, що їй цю ідею свого часу прищепили батьки.

"Я проношу крізь роки цю думку і кожен раз дякую батькам, що вони вклали це в мене. Дякую собі, що змогла зрозуміти і виростити ще більше!", - додала актриса.

Вона також зазначила, що відчуття своєї неповторності надихає і мотивує рухатися вперед.

Цей пост Саліванчук супроводила своїми новими знімками. На них актриса позувала в шкіряних штанях і короткому топі, який ефектно підкреслив її фігуру. На одне плече артистка недбало накинула стильний піджак. Її образ доповнили численні прикраси.

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