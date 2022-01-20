Крістіна Орбакайте нерідко проводить час з колишнім чоловіком своєї мами Філіпом Кірокровим, і хвалиться кадрами в Instagram. Цього разу зірка поділилася позитивним відео з Майамі, в якому не могла втриматися від сміху. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Артистка показала машину Тесла, у якій відкриті двері нагадували крила, через що Філіп Кіркоров став копіювати її, розмахуючи руками.

"Здрастуй! Летюча мишка!", - зі сміхом виголосив Філіп Кіркоров, ще більше розсмішивши Христину Орбакайте та інших.

"Просто весело! ✌ 🏻 🦇 ",- підписала відео співачка.

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Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Філ.. one love 👏 😂 вічний двигун))", "приємно бачити, що у Христини і Філіпа добрі, дружні стосунки!😊👏", "Прекрасно. Ніщо людське їм не чуже. Це ще раз говорить про те, що всі ми однакові, попри популярність або дохід. І це здорово!", "як брат з сестрою"," 50 років жінці такі відео", - написали користувачі Мережі.

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