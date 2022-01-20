Юний співак Артем Фесько, про який українці дізналися завдяки шоу «Україна має талант», поділився з шанувальниками атмосферними святковими знімками.

Як пише Politeka.net, 14-річний Артем з смт Попільня Житомирської області підкорив глядачів своїм талантом у десятому сезоні шоу «Україна має талант». Хлопець бездоганно виконав складну партію оперної діви з фільму "П'ятий елемент", а у фіналі обійшов своїх конкурентів в очах глядачів і журі. В результаті саме Фесько посів перше місце на шо.

Зараз юний співак продовжує займатися вокалом і вчиться в школі, а паралельно ділиться новими фото на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Артем вирішив показати домашні знімки.

На фото хлопець стояв поруч з ялинкою, прикрашеною гірляндою з золотистими вогниками. Хлопець позував у бежевій водолазці, задумливо дивлячись на вогники.

"Різдвяне диво", - підписав кадри Фесько.

У коментарях тут же відреагували на його публікацію.

"Дуже красиве фото", "красивий", "вогонь", "Люблю", "ти справжнє диво, просто якийсь красень", "з минулим", "насправді дуже круто співаєш", "дуже чарівний і інтригуючий",-пишуть люди.

Нагадаємо, юний переможець "Україна має талант" захопив домашнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, переможець "Україна має талант" показав нове фото і зачарував українців.

Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" Фесько вразив перетворенням після проекту.