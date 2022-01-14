Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лидия Таран столкнулась с критикой относительно ее образов в эфире ТСН. По мнению многих пользователей, большинство нарядом совсем не идут телезвезде. Она решила ответить и опубликовала пост и несколько сторис в Instagram, на которых высказала и свое мнение, и показала новый образ для эфира.
"Никогда не думала, что именно тема эфирной одежды так цепляет моих подписчиков. От "одноруких закройщиков" до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что в эфирную одежду допускают непрофессиональных людей? Или утверждают ее не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы?", - возмутилась Лидия в своем посте.
В сторис она показала несколько кадров из закулисья студии новостей и представила свой новый образ. На снимке телезвезда позирует в студии, на ней элегантный голубой костюм делового стиля, идеальная укладка и аккуратный макияж.
"Как и обещала, в эфире в голубом. И без хлястиков", - подписала кадр Таран.
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Напомним, Звезда 1+1 Лидия Таран рассказала о критике, с которой часто сталкивается: "Не позорьтесь! Это вас уродует".
Как сообщала Politeka, Звезда 1+1 Лидия Таран в бассейне показала себя вблизи без капли макияжа: "Тебя не узнать!".
Также Politeka писала, что Звезда 1+1 Лидия Таран рассказала, как готовит кутью на Рождество: "Бабушка заливала...".