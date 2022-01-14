Известная телеведущая показала закулисные кадры перед эфиром ТСН и ответила на критику от поклонников за ее эфирные образы.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лидия Таран столкнулась с критикой относительно ее образов в эфире ТСН. По мнению многих пользователей, большинство нарядом совсем не идут телезвезде. Она решила ответить и опубликовала пост и несколько сторис в Instagram, на которых высказала и свое мнение, и показала новый образ для эфира.

"Никогда не думала, что именно тема эфирной одежды так цепляет моих подписчиков. От "одноруких закройщиков" до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что в эфирную одежду допускают непрофессиональных людей? Или утверждают ее не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы?", - возмутилась Лидия в своем посте.

В сторис она показала несколько кадров из закулисья студии новостей и представила свой новый образ. На снимке телезвезда позирует в студии, на ней элегантный голубой костюм делового стиля, идеальная укладка и аккуратный макияж.

"Как и обещала, в эфире в голубом. И без хлястиков", - подписала кадр Таран.

Напомним, Звезда 1+1 Лидия Таран рассказала о критике, с которой часто сталкивается: "Не позорьтесь! Это вас уродует".

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