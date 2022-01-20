Известная украинская ведущая и звезда телеканала «1+1» Лидия Таран улетела из Украины и поделилась подробностями своего активного отдыха за границей.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в Инстаграм новым постом. Как выяснилось, Таран отправилась кататься на лыжах в горы. Сейчас ведущая находится на горнолыжном курорте Лез-Арк в Бур-Сен-Морис.

Таран призналась, что добираться до места отдыха пришлось долго, но ей это только понравилось.

«Диагноз – я человек дороги! Самолет, потом автобус, потом поезд, потом еще фуникулер, и мы живем высоко в горах, почти в небе и над облаками. Чтобы добраться до наших апартаментов, нужно воспользоваться 3! лифтами, чтобы купить еды - снова фуникулер к цивилизации. И знаете что - это меня не утомляет, а наоборот», - призналась Таран.

Ведущая отметила, что «поймала волну» и, судя по всему, ее отдых удался.

Таран поделилась серией фото, на которых она была запечатлена сначала в дороге, а затем уже на месте отдыха. Таран уверенно стояла на лыжах в полной экипировке на фоне заснеженных гор и выглядела очень счастливой.

Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран предстала в новом образе после волны жесткой критики.

Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Лидия Таран рассказала о критике, с которой часто сталкивается.

Также Politeka писала, что дочь-подросток звезды 1+1 Таран насмешила выходкой в аэропорту.