Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував незвичайним образом, який був створений для його свіжого інтерв'ю.

Як передає Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився фото, на якому у нього виявилося 10 рук, 8 з яких тримали різні кухонні прилади.

"Я в 20 років: вважаю себе супермачо і гуляю до ранку.



Я в 50 років: знаю, що таке молекулярна кухня, працював майже з усіма світовими кухнями, відкривав ресторани, запускав виробництва продуктів, творив кулінарні шедеври для королеви Єлизавети — і все одно готую домашній рис з куркою і авокадо. Тому що своє, рідне", - підписав фото Ектор, розповівши про свою улюблену страву.

У коментарях йому залишили масу теплих слів.

"Едвард руки-ножиці", "Виглядає дуже круто!", "Мені здається, що в 20 ви були не дуже і мачо. Зараз, так, супер", "Кращий", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво показав, як можна невдало познайомитися з дівчиною на вулиці: "Ти що хачапурі?".

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво виліз з ополонки і захопився українцями: "тепер розумію, чому...".

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво відверто розповів про свої помилки в бізнесі: "Прожив сам...".