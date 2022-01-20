Як передає Politeka.net, в Instagram у шоумена і коміка Максима Галкіна з'явилося відео, на якому він показав свою 72-річну дружину. Пугачова позувала в білому пуховику на засніженому дворі. Судячи з усього, пара вийшла прогулятися у дворі свого розкішного особняка під Москвою.
Пугачова захопилася побаченим, після чого зняла капюшон і заявила, що їй жарко.
"Скоро весна!",- підписав відео Галкін.
У коментарях зірковій родині залишили багато приємних відгуків. Шанувальники зраділи кадрам з Пугачовою, яку бачать дуже рідко.
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"Що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний, коли Максим зі мною однією!", "Алла Борисівна прекрасна", "Алла Борисівна дуже оптимістична! Спасибі Максиму!", "Оголошуйте вже швидше весну, набридла зима", "Красуня ви наша! Всіх Благ!", "Снігуронька Аллочка!", - пишуть користувачі Мережі.
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