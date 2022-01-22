Актриса і зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію по збільшенню бюста, показала себе і відповіла на гнівні закиди фанатів.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою, актрисою і блогеркою. Артистка нещодавно зважилася на пластичну операцію і збільшила бюст до третього розміру. За зіркою стежать майже 2 мільйони українців в Instagram, де Анна ділиться багатьом цікавим.

На нових сторіс Трінчер процитувала коментар фанатки:

"Будь ласка, застебніть корсет і носіть за медичними показаннями".

Зірка вирішила відповісти на нього: "будь ласка, перестаньте тиснути на мене і за кожен крок виписувати гнівні смс...".

"Я розстебнула його на хвилину", - додала в кінці Трінчер.

Також артистка показала на кадрах себе. Анна була в медичному корсеті, позуючи перед камерою. На тлі можна побачити гелієвий кульки.

Нагадаємо, Анна Трінчер розкрила ціну своєї пластичної операції і похвалилася результатом

А ще Politeka писала, що Остапчук зачарував рідкісним знімком з мамою, на яку дуже схожий

Також Politeka повідомляла, що Трінчер осоромилася, показавши, чому силіконові форми Стужук критикують хірурги