Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою, актрисою і блогеркою. Артистка нещодавно зважилася на пластичну операцію і збільшила бюст до третього розміру. За зіркою стежать майже 2 мільйони українців в Instagram, де Анна ділиться багатьом цікавим.
На нових сторіс Трінчер процитувала коментар фанатки:
"Будь ласка, застебніть корсет і носіть за медичними показаннями".
Зірка вирішила відповісти на нього: "будь ласка, перестаньте тиснути на мене і за кожен крок виписувати гнівні смс...".
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"Я розстебнула його на хвилину", - додала в кінці Трінчер.
Також артистка показала на кадрах себе. Анна була в медичному корсеті, позуючи перед камерою. На тлі можна побачити гелієвий кульки.
Нагадаємо, Анна Трінчер розкрила ціну своєї пластичної операції і похвалилася результатом
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