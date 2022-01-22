Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою, актрисою і блогеркою. Артистка нещодавно зважилася на пластичну операцію і збільшила бюст до третього розміру. За зіркою стежать майже 2 мільйони українців в Instagram, де Анна ділиться багатьом цікавим.

На нових сторіс Трінчер процитувала коментар фанатки:

"Будь ласка, застебніть корсет і носіть за медичними показаннями".

Зірка вирішила відповісти на нього: "будь ласка, перестаньте тиснути на мене і за кожен крок виписувати гнівні смс...".

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"Я розстебнула його на хвилину", - додала в кінці Трінчер.

Також артистка показала на кадрах себе. Анна була в медичному корсеті, позуючи перед камерою. На тлі можна побачити гелієвий кульки.

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