Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", показал свою маму на премьере "Любовь и блогеры".

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным украинским телеведущим. Он ведет популярные шоу "Маска" и "Співають всі". Также, недавно выпустил фильм "Любовь и блогеры". Стоит отметить, что после первого развода он вскоре женился на Кристине Горняк.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук засветился со своей мамой Инной на премьере фильма "Любовь и блогеры". Он также отметил, что его мама придумала название для этого фильма.

"Это моя мама. Он пришла на сеанс и немного как автор. Мама придумала название "Любовь и блогеры".", — рассказал Владимир Остапчук.

Напомним, фильм "Любовь и блогеры" является новой украинской комедией. Он является детищем Владимира Остапчука. Также в фильме сыграла роль его вторая жена Кристина Горняк.

Ранее сообщалось, народный артист в пух и прах разнес новую комедию с Ольгой Сумской и Тринчер: "Когда ответственность включится?"

Также, ведущий "Маски" Остапчук насмешил украинцев новым видео из Куршевеля: "Голливуд, свяжитесь со мной"

Politeka рассказывала, жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой: "Нам, нищебродам, не понять"