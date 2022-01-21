Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным украинским телеведущим. Он ведет популярные шоу "Маска" и "Співають всі". Также, недавно выпустил фильм "Любовь и блогеры". Стоит отметить, что после первого развода он вскоре женился на Кристине Горняк.
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук засветился со своей мамой Инной на премьере фильма "Любовь и блогеры". Он также отметил, что его мама придумала название для этого фильма.
"Это моя мама. Он пришла на сеанс и немного как автор. Мама придумала название "Любовь и блогеры".", — рассказал Владимир Остапчук.
Напомним, фильм "Любовь и блогеры" является новой украинской комедией. Он является детищем Владимира Остапчука. Также в фильме сыграла роль его вторая жена Кристина Горняк.
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