Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является успешной украинской певицей, актрисой и блогеркой. Артистка недавно решилась на пластическую операцию и увеличила бюст до третьего размера. За звездой следят почти 2 миллиона украинцев в Инстаграм, где Анна делится многим интересным.
На новых сторис Тринчер процитировала комментарий фанатки:
"Пожалуйста, застегните корсет и носите по медицинским показаниям".
Звезда решила ответить на него: "Пожалуйста, перестаньте давить на меня и за каждый шаг выписывать гневные смс...".
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"Я расстегнула его на минуту", - добавила в конце Тринчер.
Также артистка показала на кадрах себя. Анна была в медицинском корсете, позируя перед камерой. На фоне можно увидеть гелиевый шарики.
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