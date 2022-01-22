Актриса и звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению бюста, показала себя и ответила на гневные упреки фанатов.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является успешной украинской певицей, актрисой и блогеркой. Артистка недавно решилась на пластическую операцию и увеличила бюст до третьего размера. За звездой следят почти 2 миллиона украинцев в Инстаграм, где Анна делится многим интересным.

На новых сторис Тринчер процитировала комментарий фанатки:

"Пожалуйста, застегните корсет и носите по медицинским показаниям".

Звезда решила ответить на него: "Пожалуйста, перестаньте давить на меня и за каждый шаг выписывать гневные смс...".

"Я расстегнула его на минуту", - добавила в конце Тринчер.

Также артистка показала на кадрах себя. Анна была в медицинском корсете, позируя перед камерой. На фоне можно увидеть гелиевый шарики.

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