Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою і телеведучою. Вона відома завдяки ролі "Роксолани". Як відомо, вже більше 25-ти років вона одружена з Віталієм Борисюком, з яким у них є дочка - Анна.
Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз. На кадрах Ольга Сумська показує свого чоловіка-Віталія Борисюк у скуйовдженому вигляді. На артиста старомодний сірий костюм, який явно не припав за розміром Борисюку. І також він продемонстрував, які у нього бакенбарди. Також, Сумська повідомила, що в такому вигляді вони готуються до нового проекту.
"Так, зараз подивимося, які у Борисюка "баки". Віталя, покажи свої "баки". Ух ти! Ти схожий на Елвіса", — підмітила артистка.
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"Ну так, Віталя, ось це штани", - сміється Ольга Сумська.
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