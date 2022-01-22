Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса. Зірка в 2019 році перемогла з Євгеном Котом на "Танцях з зірками", в 2020 році стала першою українською "Холостячкою", а в 2021 актрису запросили судити проект "Україна має талант". У новому інтерв'ю Дороті Ксенія зізналася, скільки заробляє після проекту"Холостячка".
Дороті запитала, зараз зміна Ксенії Мішиної більше тисячі доларів або менше.
"Ти сказала в одному з останніх інтерв'ю, що навіть гонорар зріс на 50%. Скільки у тебе зараз найбільша плата за твою зміну? Більше тисячі доларів, менше?",- задала питання Дороті.
"Ну це в межах. Це в залежності від проекту. Якийсь може мені так дати, якийсь проект менше...",- сказала Ксенія.
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Також Ксенія зізналася, що до "Холостячки" на блогерстві заробляти практично не виходило, адже фанатська база сильно виросла завдяки проекту.
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