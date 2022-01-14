Как сообщает Politeka.net, 32-летняя талантливая украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", пришла на интервью к Алине Доротюк, которое опубликовали на You-Tube канале DOROTYЕ, и рассказала о личном.

Так, Мишина рассказала, что более двух лет назад забрала своего 9-летнего сына Платона из Крыма, где его воспитывала бабушка, в Киев. Как известно, сына Ксения воспитывает сама, у него ее фамилия, а отчество - имя ее отца. Так, Ксения осмелилась рассказать об отце своего сына.

"Если отец захочет с ним общаться, я не буду препятствовать. Если отец появится в нормальном, положительном ракурсе в нашей жизни, то есть не будет угрожать, хамить и что он там раньше делал... Почему я раньше запрещала общаться? Потому что это было абьюзерство, это было ненормально. Это все была погань какая-то. Если же он появится в нормальном состоянии, то я препятствовать не буду", - сказала актриса.

Ксения заметила, что раньше она не позволяла Платону общаться с отцом, потому что тот вел себя неадекватно. Мишина раскрыла, что за 9 лет родной отец ни разу не видел сына, он лишь приходил пьяный к ней в театр.

"Спустить меня с лестницы за волосы и спросить, где мой сын... В таком вот состоянии", - говорит Мишина о встрече с отцом Платона.

Мишина призналась, что Платон часто спрашивает об отце и она рассказывает о мужчине только положительное и объясняет, что не всегда взрослые люди могут жить вместе.

Заметим, что отца сына Ксении Мишиной зовут Александр.

Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво, Притула с Мишиной и другими звездами насмешили украинцев: "Возвращение из майонезной комы".

Напомним, что Притула вызвал у Ксении Мишиной неожиданные эмоции: "Только избавилась, и снова...".

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