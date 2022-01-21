Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Однако, через год они заявили о своём разрыве. Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина рассказала о том, что скоро улетает в Бельгию ради съемок на английском языке. Для этого актрисе необходимо подтянуть знание по языку.

"В скором времени мне предстоят съемки в Бельгии на английском языке, и я тоже решила подтянуть свой английский", — рассказала Ксения Мишина.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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