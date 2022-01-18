Как сообщает Politeka.net, 32-летняя украинская актриса театра и кино, судья нового сезона шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка", пришла на интервью к Алине Доротюк, которое опубликовали на You-Tube канале DOROTYЕ, и рассказала о личном.
Так, Алина Доротюк спросила Мишину о ее отношениях с Александром Эллертом и спросила, была ли это любовь с первого взгляда, ведь большинство поклонников в этом убеждены, и далее "Холостячку" снимали просто по сценарию.
Однако Ксения это отрицала и сказала, что никаких сценариев не было и все, что видели фанаты, было реальным.
"В Сашку почти сразу, да. У меня к нему возникли чувства почти сразу. Но мы столкнулись с таким моментом относительно моей моногамности, женской монограмности. Как же, как я могу? Ну я поцеловалась с Сашей, у меня, естественно, бабочки в животе и вот что мне дальше делать? И ты знаешь, мне просто помогли ребята на проекте понять, что я могу и дальше обращать внимание на других мужчин и позволить себе дальше общаться с мужчинами и рассматривать и других кандидатов на роль моего мужчины. Это настолько меня расслабило", - сказала Ксения Мишина.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
Звезда "Мастер Шеф 11" возвращается на Битву сезонов: "Посмотрим, куда теперь..."
В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»
Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
Актриса отметила, что она приняла тот момент, что несмотря на влюбленность в Эллерта, ей нужно общаться с другими мужчинами. По словам Мишиной в реальной жизни такого не сделаешь, а на шоу она позволила себе расслабиться.
Напомним, что после проекта Мишина и Эллерт некоторое время встречались, жили вместе и часто появляется на публике, но потом объявили об окончательном разрыве.
Ранее Politeka сообщала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит свои выходные: кадры.
Напомним, что победитель "Україна має талант" Фесько поразил перевоплощением после проекта: "Изменился кардинально".
Также Politeka писала, что Мишина после разрыва с Эллертом уехала с сыном в Крым и удивила: "Выглядит сейчас не очень, но...".