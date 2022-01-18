Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка", дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с Александром Эллертом.

Как сообщает Politeka.net, 32-летняя украинская актриса театра и кино, судья нового сезона шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка", пришла на интервью к Алине Доротюк, которое опубликовали на You-Tube канале DOROTYЕ, и рассказала о личном.

Так, Алина Доротюк спросила Мишину о ее отношениях с Александром Эллертом и спросила, была ли это любовь с первого взгляда, ведь большинство поклонников в этом убеждены, и далее "Холостячку" снимали просто по сценарию.

Однако Ксения это отрицала и сказала, что никаких сценариев не было и все, что видели фанаты, было реальным.

"В Сашку почти сразу, да. У меня к нему возникли чувства почти сразу. Но мы столкнулись с таким моментом относительно моей моногамности, женской монограмности. Как же, как я могу? Ну я поцеловалась с Сашей, у меня, естественно, бабочки в животе и вот что мне дальше делать? И ты знаешь, мне просто помогли ребята на проекте понять, что я могу и дальше обращать внимание на других мужчин и позволить себе дальше общаться с мужчинами и рассматривать и других кандидатов на роль моего мужчины. Это настолько меня расслабило", - сказала Ксения Мишина.

Актриса отметила, что она приняла тот момент, что несмотря на влюбленность в Эллерта, ей нужно общаться с другими мужчинами. По словам Мишиной в реальной жизни такого не сделаешь, а на шоу она позволила себе расслабиться.

Напомним, что после проекта Мишина и Эллерт некоторое время встречались, жили вместе и часто появляется на публике, но потом объявили об окончательном разрыве.

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