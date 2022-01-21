Фіналіст шоу "Холостячка", якому відмовила співачка Злата Огневич, Діма Шевченко розповів про зустріч з артисткою після завершення зйомок і видав деталі.

Дмитро Шевченко - бізнесмен, спортсмен і колишній учасник шоу "Холостячка", який дійшов до фіналу, передає Politeka.net. Хлопець дійшов до фіналу, але Злата Огневич вибрала Андрія Задворного.

Шевченко дав інтерв'ю на каналі TOP, в якому розповів про зустріч зі Златою Огневич після завершення зйомок, а також про те, що бачив свого колишнього конкурента Максима Тарапату під під'їздом співачки.

Як виявилося, вперше фіналіст шоу випадково бачив Злату Огневич біля під'їзду.

"Я приїхав в гості до дівчинки... Сиджу в машині, проводжав її додому і тут Злата виходить, я кажу: "Вона що у твоєму під'їзді живе?", вона відповідає: "Ну так"... Прикольно такий збіг", - поділився Діма Шевченко.

А пізніше колишнього учасника шоу зустрів Максим Тарапата.

"Виявляється, Тарапата мене побачив, але не подзвонив, і не сказав мені. Він простежив за мною, куди я буду заходити...",- видав несподіване екс-фаворит Злати Огневич.

За словами Шевченка, у нього не було секретів, тому він міг би все відразу пояснити, проте Максим Тарапата і Андрій Задворний обговорили ситуацію, ставши впевненими в тому, що той прийшов до Злати Огневич.

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