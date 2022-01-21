Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка раніше брала участь в шоу " Х-Фактор "і національному відборі на" Євробачення " в 2016 році, поділилася цікавим кадром на своїй сторінці в Instagram.

У свіжому пості артистка несподівано постала в новому ефектному образі.

Аїда Ніколайчук позувала в цікавому боді, піджаку і колготках в сітку. В руці вона тримала ретро кінокамеру.

Співачку засипали компліментами.

"Класний кадр, респект моделі і фотографу звичайно", "так красиво«,» красуня Аїда«,» це місіс Бонд«,» розкішна Краса«,» красиве фото«,» Красива Аїда", - писали в коментарях.

Також Аїду Ніколайчук на новому фото порівняли з Аллою Пугаєчвою.

"Ви на цьому фото чимось на Аллу Борисівну схожі", - написали в коментарях.

Таку репліку Аїда Ніколайчук не залишила без уваги.

"Сподіваюся, на неї в молодості», - написала співачка.

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