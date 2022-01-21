Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка раніше брала участь в шоу " Х-Фактор "і національному відборі на" Євробачення " в 2016 році, поділилася цікавим кадром на своїй сторінці в Instagram.
У свіжому пості артистка несподівано постала в новому ефектному образі.
Аїда Ніколайчук позувала в цікавому боді, піджаку і колготках в сітку. В руці вона тримала ретро кінокамеру.
Співачку засипали компліментами.
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"Класний кадр, респект моделі і фотографу звичайно", "так красиво«,» красуня Аїда«,» це місіс Бонд«,» розкішна Краса«,» красиве фото«,» Красива Аїда", - писали в коментарях.
Також Аїду Ніколайчук на новому фото порівняли з Аллою Пугаєчвою.
"Ви на цьому фото чимось на Аллу Борисівну схожі", - написали в коментарях.
Таку репліку Аїда Ніколайчук не залишила без уваги.
"Сподіваюся, на неї в молодості», - написала співачка.
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