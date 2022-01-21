Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Аида Николайчук, которая ранее участвовала в шоу "Х-Фактор" и Национальном отборе на "Евровидение" в 2016 году, поделилась интересным кадром на своей странице в Инстаграм.

В свежем посте артистка неожиданно предстала в новом эффектном образе.

Аида Николайчук позировала в интересном боди, пиджаке и колготках в сетку. В руке она держала ретро кинокамеру.

Певицу засыпали комплиментами.

«Классный кадр, респект модели и фотографу конечно», «Так красиво», «Красотка Аида», «Это миссис Бонд», «Роскошная красота», «Красивое фото», «Красивая Аида», - писали в комментариях.

Также Аиду Николайчук на новом фото сравнили с Аллой Пугаечвой.

«Вы на этом фото чем-то на Аллу Борисовну похожи», - написали в комментариях.

Такую реплику Аида Николайчук не оставила без внимания.

«Надеюсь, на неё в молодости», - написала певица.

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