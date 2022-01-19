Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя украинская певица, участница второго и победитель третьего сезона шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук рассказала поклонникам, что в Сети ширится ложная информация о ее смерти.
"Оборвалась жизнь знаменитой певицы с волшебным голосом: подробности трагедии" таков был заголовок новости. Также опубликовали фото певицы и свечу памяти.
Новость о своей "смерти" Аида Николайчук восприняла с юмором.
"Не дождетесь", - написала певица и опубликовала фрагмент из фильма "Любовь и голуби".
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Напомним, что со времен "Х-Фактора" Аида Николайчук сильно изменилась внешне: она стала шатенкой и отрастила длинные волосы.
Ранее Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактор" Николайчук пристыдила украинцев: "Бомбит еще от того...".
Напомним, что победительница "Х-Фактора" Николайчук обмотала себя гирляндой и поделилась настроением: "Ух, какая елка".
Также Politeka писала, что переможниця "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елку".