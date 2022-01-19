В Сети распространили ложную информацию о неожиданной смерти победительницы третьего сезона шоу "Х-Фактор", певицы Аиды Николайчук.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя украинская певица, участница второго и победитель третьего сезона шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук рассказала поклонникам, что в Сети ширится ложная информация о ее смерти.

"Оборвалась жизнь знаменитой певицы с волшебным голосом: подробности трагедии" таков был заголовок новости. Также опубликовали фото певицы и свечу памяти.

Новость о своей "смерти" Аида Николайчук восприняла с юмором.

"Не дождетесь", - написала певица и опубликовала фрагмент из фильма "Любовь и голуби".

Напомним, что со времен "Х-Фактора" Аида Николайчук сильно изменилась внешне: она стала шатенкой и отрастила длинные волосы.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактор" Николайчук пристыдила украинцев: "Бомбит еще от того...".

Напомним, что победительница "Х-Фактора" Николайчук обмотала себя гирляндой и поделилась настроением: "Ух, какая елка".

Также Politeka писала, что переможниця "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елку".