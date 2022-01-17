Певица Аида Николайчук, которая победила в третьем сезоне "Х-Фактор", пристыдила украинцев, возмутившись в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - популярная украинская певица, которая участвовала в шоу "Х-Фактор". Если во втором сезоне артистка не смогла одержать победу, то в третьем стала триумфатором проекта. Артистка активно развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис в Инстаграм Аида показала, как проводит время.

"Мы тут в кино выбрались. Как думаете, на какой фильм?", - спросила звезда, предложив несколько вариантов ответа.

На втором сторис Николайчук возмутилась поведением других людей в кинотеатре.

"Вчера были в кино и вот что произошло. Люди, которые сидели сзади, перекидывая ногу на ногу, регулярно просто били по нашим креслам... Неужели есть люди, которые не задумываются, что доставляют дискомфорт другим??? Бомбит еще от того, что многие не умеют себя вести. А у вас было подобное?", - рассказала Аида.

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