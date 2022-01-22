Як пише Politeka.net, Анна Богдан показала цікавий кадр на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, після завершення шоу "Холостяк" Анна Богдан з Михайлом Заливако активно будують стосунки, вони разом вже майже рік. Дівчина ділиться з фоловерами на сторінці в Instagram подробицями особистого життя і розповідає про стосунки з коханим.

У нових сторіс Анна Богдан на прохання фоловерів показала знімок, зроблений в перший день їхнього спільного життя. Кохана "Холостяка" лежала в ліжку, сховавшись ковдрою. Схоже, фото зробив Михайло Заливако.

Раньше Анна Богдан розповідала, що в перший ранок в спільній квартирі Михайло запитав, що вона хоче на сніданок, що дуже її зворушило. За словами дівчини, раніше її про таке ніхто не питав. Анна каже, що еее коханий готує дуже смачні млинці.

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