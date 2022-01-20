Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.
Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Анна Богдан показала редкий кадр, который был сделан до финала проекта "Холостяк". На снимке они с Михаилом Заливако сияют от счастья и держаться за руки в Харькове и готовятся к знакомству с его родителями.
"Были еще на съемках проекта "Холостяк". Это в Харькове, знакомство с семьей Миши", — рассказала Анна Богдан.
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Напомним, в финале "Холостяка" Михаил Заливако выбирал между Анной Богдан и Юлией Бельченко.
Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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