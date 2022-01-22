"Холостяк" Микита Добринін вирішив розповісти про те, як жити в кайф і отримувати насолоду від свого життя.

Як пише Politeka.net, нещодавно пара вирушила на Сейшели разом з маленькою дитиною. Через те, що у сина Добриніна і квіткової почали різатися зуби, вони не могли навіть відпочити перші кілька днів і часто говорили про це в Instagram.

А цього разу Добринін вирішив поміркувати про те, як виглядав би їх ідеальний день або який хотілося б бачити своє життя через 10 років. Також чоловік розсудив про те, що на ділі у них відбувається.

"Так легко потрапити у вир роботи, побуту, проблем і їх вирішення, що свої хотілки і бажання починають відходити на другий план. Іноді це затягується на тривалий термін, а в один момент приходить усвідомлення, що довгоочікувана поїздка в гори або до океану, на яку начебто і бабки є, відкладається вже третій рік😟» - розмірковує Добринін.

За його словами, зараз люди женуться за кар'єрою, грошима і успіхом, але забувають про дрібниці.

«Ми з Дашею вирішили на 22 дні виїхати на Сейшели на перезавантаження. Ми цього хотіли - ми це зробили, робота почекає. Якщо вам подобається кіно - не чекайте свят, зробіть традицію і ходіть в кінотеатр кожні вихідні. Звертайте увагу на те, що приносить задоволення, балуйте свого внутрішнього дитини частіше».

Раньше Квіткова скаржилася на те, що в подорожі їм з чоловіком було складно відпочити через те, що у їхнього сина почали різатися зуби. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Даша розповіла, як вони впоралися з цією проблемою.

Як з'ясувалося, батьки залишили хлопчика з місцевою нянею і вирушили на прогулянку вечірнім пляжем.

Нагадавши, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як приховує недоліки завдяки чоловікові.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна повідомила про непросту ситуацію з їхнім сином.

Також Politeka писала, що "холостяк" Добринін і квіткова поскаржилися на свої важкі будні на Сейшелах.