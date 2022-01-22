У першому випуску глядачів чекають перші перемоги і поразки учасників "Голос країни", вокалісти будуть робити все, щоб почути, як натискається заповітна червона кнопка.

Як повідомляє Politeka.net, 23 січня о 21:00 на каналі "1 + 1" стартує новий сезон "Голос країни". Телеведучими вже традиційно стане зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча. Суддями нового сезону стануть Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва і Потап.

На офіційній сторінці проекту "Голос країни" з'явилися знімки з відкриття грандіозного шоу. На знімках позували, як суддя проекту Надя Дорофєєва, так і телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча.

Також на відкриття прийшли зірки українського шоу-бізнесу і відомі телеведучі країни. Так, там побували переможець "Голос країни" у 2020 році Роман Сасанчин, відомий ведучий Тимур Мірошниченко з сім'єю, а також зірки "1+1".

Українці в коментарях висловлювали свою радість у зв'язку з новим сезоном проекту: "Яка атмосфера", "Вогонь", "Ось же крутотень", "Це буде неймовірний сезон", "Щасливі бути разом".

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" зізналася в частих скандалах і розставанні

Як Politeka повідомляла, чия доля вирішиться в першому ж випуску "Голосу країни" з Вакарчуком і Потапом.

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