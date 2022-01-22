Як передає Politeka.net, 48-річний Олег Винник є популярним українським артистом. На цей раз співак опублікував нові кадри в сторіз на своїй сторінці в Instagram. На відео Олег Винник розповів про життєвий серіал, який його залишив під враженням. Однак, артист не розкрив його назви та запропонував шанувальникам його вгадати.

"Мене змусили подивитися один серіал. Мені сказали, що там досить небагато серій і його можна подивитися за невеликий час. І це був серіал, який став дуже популярний на весь світ", — розповів Олег Винник.

"Я прозрів від цього серіалу, там є багато чого, що можна дізнатися, побачити, вивчити. У цьому серіалі є одна річ - життя. Наскільки круто в секунду все зроблено, щоб ми замислювалися про те, як живемо. Я думаю, ви вже знаєте, що це за серіал", — заінтригував Олег Винник.

Politeka розповідала, Олег Винник убив наповал новим фото, змусивши "вовчиць" пищати від захвату: "Дайте швидше вогнегасник»

Також, юна фаворитка Олега Винника показала, на що доводиться йти заради ефектних кадрів: "Ну це ж..."

Раніше повідомлялося, Пономарьов засвітив "таємну дружину" Олега Винника, про яку він не розповідає: "Шикарно заспівалися"