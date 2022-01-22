Как передает Politeka.net звестный российский певец, внесенный в базу «Миротворец» из-за гастролей на оккупированных РФ украинских территориях, сообщил о своей беде на странице в Instagram.
Александр Буйнов, у которого был роман с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, словал руку.
«Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава…ууфф!🙈», - написал он.
Александр Буйнов добавил, что врачи сумели все собрать, и показал руку в гипсе.
«Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение», - отметил он.
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Напомним, Буйнов ранее признавался, что в середине 70-х годов у них с Пугачевой действительно был роман. Тогда, благодаря руководителю ансамбля «Веселые ребята» Павлу Слободкину, она стала солисткой прежде мужского коллектива. По признанию Буйнова, в то время все участники буквально сходили по ней с ума.
После ухода Аллы Пугачевой из группы, отношения с Буйновым переросли в теплую дружбу.
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