Как передает Politeka.net звестный российский певец, внесенный в базу «Миротворец» из-за гастролей на оккупированных РФ украинских территориях, сообщил о своей беде на странице в Instagram.

Александр Буйнов, у которого был роман с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, словал руку.

«Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава…ууфф!🙈», - написал он.

Александр Буйнов добавил, что врачи сумели все собрать, и показал руку в гипсе.

«Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение», - отметил он.

Напомним, Буйнов ранее признавался, что в середине 70-х годов у них с Пугачевой действительно был роман. Тогда, благодаря руководителю ансамбля «Веселые ребята» Павлу Слободкину, она стала солисткой прежде мужского коллектива. По признанию Буйнова, в то время все участники буквально сходили по ней с ума.

После ухода Аллы Пугачевой из группы, отношения с Буйновым переросли в теплую дружбу.

Напомним, Моргенштерн оставил послание, после которого исчез, что известно на данный момент: "Я умер"

Как сообщала Politeka, в больнице произошла трагедия с известным музыкантом: его сердце остановилось в 39 лет

Также Politeka писала, что звезда «Афони» Куравлев попал в реанимацию, за жизнь актера борются врачи: «Мы надеемся…»