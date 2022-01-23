Як пише Politeka.net, на фан-сторінці Єлизавети Галкіної (дочки Максима Галкіна і Алли Пугачової) часто з'являються інтригуючі кадри, зроблені в будинку зоряного сімейства. Нерідко також самі артисти хваляться щасливими моментами зі своїми дітьми.
Пара встигла відсвяткувати черговий ювілей, тому шанувальники опублікували фото Галкіна і Алли Борисівни, які нещодавно з'явилися на публіці. Причому більше всіх здивувала сама артистка, показуючи і помолоділе в черговий раз обличчя, і хвалячись схудлою фігурою.
"20 років разом 👩 🏼 ❤ ️ 👨 🏻" - коротко сказано в підписі.
Шанувальники почали коментувати побачене:
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"Немає нічого дорожче любові! Максим-справжній чоловік, створив казку для своєї королеви!❤ ; Ви приклад для всіх 💛; це ж як треба у всьому відмовляти собі в цьому віці, щоб бути такою худою, і кому це треба, що ми охали і ахали; відняти 20 років, який він молодий був🤔; Офігеть 20 років пройшло ?; щасливі моменти залишаються. Нехай у Вашому житті їх буде ще дуже багато".
Раніше Politeka писала, що маленька дочка Галкіна підкорила серйозним виглядом на новому фото:"не схожа на Пугачову".
Нагадаємо, що Галкіна, який став зовні схожий на Пугачову розкритикували в мережі: "до бабці ходити не треба...".
А ще Politeka повідомляла, що Пугачова в чорному вбранні і окулярах вразила видом в магазині, з'явилися кадри: "у будь-якому віці...".