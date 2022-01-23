Відомий гуморист, який одружений на Аллі Пугачовій, не так давно відсвяткував з виконавицею 20 років спільного життя.

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці Єлизавети Галкіної (дочки Максима Галкіна і Алли Пугачової) часто з'являються інтригуючі кадри, зроблені в будинку зоряного сімейства. Нерідко також самі артисти хваляться щасливими моментами зі своїми дітьми.

Пара встигла відсвяткувати черговий ювілей, тому шанувальники опублікували фото Галкіна і Алли Борисівни, які нещодавно з'явилися на публіці. Причому більше всіх здивувала сама артистка, показуючи і помолоділе в черговий раз обличчя, і хвалячись схудлою фігурою.

"20 років разом 👩 🏼 ❤ ️ 👨 🏻" - коротко сказано в підписі.

Шанувальники почали коментувати побачене:

"Немає нічого дорожче любові! Максим-справжній чоловік, створив казку для своєї королеви!❤ ; Ви приклад для всіх 💛; це ж як треба у всьому відмовляти собі в цьому віці, щоб бути такою худою, і кому це треба, що ми охали і ахали; відняти 20 років, який він молодий був🤔; Офігеть 20 років пройшло ?; щасливі моменти залишаються. Нехай у Вашому житті їх буде ще дуже багато".

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