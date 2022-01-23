Известный юморист, который женат на Алле Пугачевой, не так давно отпраздновал с исполнительницей 20 лет совместной жизни.

Как пишет Politeka.net, на фан-странице Елизаветы Галкиной (дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой) часто появляются интригующие кадры, сделанные в доме звездного семейства. Нередко также сами артисты хвастаются счастливыми моментами со своими детьми.

Пара успела отпраздновать очередной юбилей, поэтому поклонники опубликовали фото Галкина и Аллы Борисовны, которые недавно появились на публике. Причем больше всех удивила сама артистка, показывая и помолодевшее в очередной раз лицо, и хвастаясь похудевшей фигурой.

«20 лет вместе 👩🏼‍❤️‍👨🏻» - коротко сказано в подписи.

Поклонники принялись комментировать увиденное:

«Нет ничего дороже любви! Максим -настоящий мужчина, создал сказку для своей Королевы!❤; вы пример для всех 💛; Это ж как надо во всем отказывать себе в этом возрасте, чтобы быть такой худой,и кому это надо ,что мы охали и ахали; Отнять 20 лет, какой он молодой был🤔; Офигеть 20 лет прошло ?; счастливые моменты остаются. Пусть в вашей жизни их будет ещё очень много».

Ранее Politeka писала, что маленькая дочь Галкина покорила серьезным видом на новом фото: "Не похожа на Пугачеву".

Напомним, что Галкина, который стал внешне похож на Пугачеву раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".

А еще Politeka сообщала, что Пугачева в черном наряде и очках поразила видом в магазине, появились кадры: "В любом возрасте...".