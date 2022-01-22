Як передає Politeka.net, Джамала є переможницею міжнародного конкурсу "Євробачення" у 2016-му році. На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила заговорити про конкурс і про те, на що орієнтується при виборі пісні на національному відборі. Нагадаємо, що Джамала була суддею Нацвідбору.

"Зараз починається саме той період, коли після визначення лонглисту учасників відбору, всі обговорюють:

А хто ці люди? А за кого вболівати? Пісня на любителя 😂А нащо воно нам? 🤪І в мене питають, за кого я. Тож, як обіцяла, розповідаю критерії, за якими я, наприклад, визначаю своїх фаворитів.



Як на мене, хто ці люди ми знати і не повинні 😂 В тому то і прикол, що конкурс для всіх, хто вважає, що в нього є класна річ! Люди. Учасники. Просто люди. Ніхто не знає, як виграти. Ніхто. Рецепта не існує. Тільки за це вже можна любити цей конкурс❤️





Поїхали:

1. Звичайно фани різних виконавців можуть і мають вболівати вже зараз, але для мене на першому місці — «виключне виконання наживо», live всьому голова!!!



2. «Пісня на любителя» має бути тільки такою!!! 😂 На того самого «любителя», який одразу ії чує серед усіх! А якщо таких любителів сотні, тисячі. Спочатку вона трохи дратує і приваблює водночас, а потім повертаєшся до неї знову і знову, адже в ній щось є 😂

В цьому ж пункті залишаю story behind. Про що, для чого, кому? Тут може бути і гумор, але зі змістом.



Ви можете зі мною сперечатися але факт залишається фактом. Навіть за останні наші участі супер круті результати (3-2), хоч і без першого місця, принесли «виключні виконавиці виключно виконавши наживо» 😂🚀 @go_a_band, @zlata.ognevich





З @go_a_band взагалі згадаю той момент, коли пандемія в розпалі, я запрошена до журі обирати пісню. Ми зустрічаємось у зумі, багато хто висловлює думку, що «Соловей був кращий». Але тут без варіантів. Требо обрати нову. І @monokatee з нами на зв’язку трохи збентежена, мовляв, невже ми обрали саме «Шум». Відверто, ситуація і правда взагалі нестандартна, як і все, що відбувається з нами. Як на мене, «Шум» одразу мала це great combo. Виконання + грув та навіть неймінг. «Шум». Кльово.



3.Наступний — це перформанс / образ! 🔥 Без перенавантаження — люди, коні тощо, а насамперед гармонійний. Щоб доповнював, але не заважав. Дуже часто спостерігала, як виконавцям ставили нереальні номери, які тупо вбивали пісню наживо. Наживо — ключове!!",- висловилася Джамала.

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